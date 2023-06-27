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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Ünlü ekonomist İngilizce aranıyor

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Ünlü ekonomist İngilizce aranıyor
Balıkesir'de 17 Haziran sabahı yürüyüş yapmak üzere yanına köpeği Tina'yı da alarak evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 11 gündür sürüyor. Ekipler, Berzeg'in her sabah yaptığı yürüyüş rotasından başlayarak 3 kez taranan bölgede arama çalışmalarını yeniden başlattı. 15 kilometrelik geniş bir alanın çok daha detaylı bir şekilde aranacağı çalışmalar tüm hızıyla sürerken, şu ana kadar ne bir ayak izi, ne bir elbise parçası ne de köpeğe ait bir ize rastlandı. Berzeg ailesinin uzun zamandır yanlarında olan köpekleri Tina'nın, sahiplerinden sadece İngilizce komut aldığını öğrenen ekipler, İngilizce seslenerek köpeğe ulaşmaya çalışıyor. Berzeg'in başına bir şey gelmesi durumunda köpeğin ya eve geri dönmesi ya da sahibinin başında beklemesi gerektiğini ifade eden ekipler çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

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Ünlü ekonomist İngilizce aranıyor
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