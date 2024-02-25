Ünlü emlakçıya müstehcen saldırı

Ünlü emlakçı Gülçin E.'nin başı arkadaşlık sitesinden tanıştığı İbrahim M. ile büyük derde girdi. Gülçin E.'nin bir süre görüştükten sonra ayrılma kararı aldığı eski sevgilisi İbrahim M., takip edip tehdit ve şantaj mesajları göndererek kadına adeta kabusu yaşattı. Bununla da yetinmeyen takıntılı eski sevgili müstehcen fotoğrafları Gülçin E.'nin yaşadığı apartmanın girişine astı. Yaşadıklarına dayanamayan ve buna benzer durumları başka kadınlara da yaşattığını öğrenen kadın suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma neticesinde ifadesi alınan İbrahim M. hakkındaki suçlamaları reddetti. Yapılan soruşturmanın ardından iddianame düzenlenerek Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gülçin E. ve avukatı ile şüpheli İbrahim M.'nin avukatı katıldı. Yapılan yargılamada şüpheli şahıs üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek söz konusu fotoğrafları kendisinin asmadığını iddia etti. Mahkeme yargılama sonunda İbrahim M.'yi suçlu görerek 5 ay hapse mahkum etti.