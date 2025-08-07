Ünlü işadamını bulmak için seferberlik başlatıldı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve "Graywolf" adlı yatı Marmara Adası açıklarında ikiye bölünmüş halde bulunan işadamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarını hem deniz yüzeyinde hem kıyı şeridinde devam ettiren ekiplere, bölgedeki balıkçı tekneleri de kıyıları ve kayalık alanları tarayarak destek veriyor. Balıkesir Valiliği, arama çalışmalarının Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, bir dalış timi ve 7 yüzer unsurla devam ettiğini açıkladı.Lüks yatın, bir geminin çarpması sonucu parçalandığı düşünülürken, olayla ilgili soruşturmayı da Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Yalova'da kurduğu Yukay Denizcilik ile Mazu Yachts markası adı altında birçok tekne üreten Halit Yukay'ın, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yaptığı ve markasını anlattığı tanıtım videosunda; mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ve 6 yaşından beri çizim yaptığını söylediği anlar yer aldı. Türkiye'nin özel yat üretiminde uluslararası alanda tanınan isimlerinden olan Halit Yukay'ın bekâr olduğu belirtildi.