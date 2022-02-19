Ünlü modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

Türkiye'de Haute Couture olarak bilinen özel dikim kıyafet tasarımlarının önemli temsilcilerinden olan Vural Gökçaylı'nın hayatını kaybettiği haberini modacı Ferhan Aral, Instagram hesabından duyurdu. Aral, "Büyük ustayı kaybettik. Moda dünyasından bir ekselans geçti. Işığıyla bizleri büyüledi. Dünyayı kendine hayran bıraktı. Atatürk ve ilkelerinin yılmaz savunucusu duayen tasarımcı Vural Gökçaylı. Acımız büyük, nurlar içinde uyusun" ifadelerini kullandı.



CEMİL İPEKÇİ'DEN PAYLAŞIM



Gökçaylı'nın meslektaşı, modacı Cemil İpekçi'den de bir paylaşım geldi. İpekçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türkiye bir büyük Haute Couture duayeni, üstadını kaybetti. Vural Gökçaylı… Rabbim yolunu ışık eylesin, nurlarda yatsın. Sevgili eşine, evlatlarına ve sevenlerine sabır versin. Allah rahmet eylesin" dedi.





VURAL GÖKÇAYLI KİMDİR?



Vural Gökçaylı, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. BBahariye İlkokulu'ndan sonra İtalyan Lisesi'nde okuyup mezun oldu. Okuldaki bir öğretmeni onu İtalya'da tasarım okumak için teşvik etti. 1962 yılında Paris'e gitti. Alliance Française'de Fransız dili ve edebiyatı öğrenimi gördü. Ecole du Louvre'da ve Académie des Beaux Arts'da (Güzel Sanatlar Akademisi) tiyatro kostümü eğitimi aldı. Givenchy'de stajın ardından Yves Saint Laurent'da ve Jean Patou'da o zaman artistik direktörlüğünü yapan Michel Goma'nin, Angelo Tarlatzi ile asistanlığını yaptı. Teknik olarak, Haute Couture'ün bütün inceliklerini Michel Goma ve Jean Patou'da geçen süreç içinde hepsini benimseyerek öğrenme fırsatı buldu. O yıllarda Audrey Hepburn, Farah Diba, Jacqueline Kennedy gibi ünlü müşterilerle çalışma fırsatı buldu. O dönemde, kendisine Amerika'dan teklifler gelmesine rağmen, Paris'te kalmayı tercih etti.



LK VE SON HAZIR GİYİM ÇALIŞMASI



1968 yılının başında Paris'e dönen Vural Gökçaylı, ilk olarak Slyvie Vartan'in butiği için iki koleksiyon hazırladı. Bu, hazır giyim alanındaki ilk ve son çalışması oldu.



1968 yılının sonlarında Türkiye'ye dönen Vural Gökçaylı Rumeli Caddesi'nde Saray Apartmanı'nda ilk atölyesini kurdu ve ilk koleksiyonunu Büyük Ankara Oteli ve Park Otel'de sundu. İlk defilesiyle basının ilgisini topladı.



İstanbul'un Haute Couture'den anlayan en şık kadınları müşterisi oldu. İlk müşterileri arasında Mefküre Şerbetçi, Rüksan Şerbetçi, Ayşe Beyazıt, Münevver Erkoğlu, Madame Barbut, Serra Menemencioğlu, İnci Kıraç, Serap Büktaş, Ayşe Sılan, Vehbi Koç'un kızları Suna Kıraç ve Sevgi Gönül, bu isimlerin arasında yer aldı.