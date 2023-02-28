Haberler Yaşam Haberleri Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 28.2.2023 12:28 Son Güncelleme: 28.2.2023 13:06

Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 69 yaşındaki Kazım Akşar, Akyaka’da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde yaşayan ünlü tiyatro yönetmeni ve oyuncu 69 yaşındaki Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. "Kurtlar Vadisi", "Kara Melek", "Küçük Hanımefendi" ve "Yağmurdan Kaçarken" gibi dizilerde ve birçok tiyatro oyununda rol alan Akşar'ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu.

KAZIM AKŞAR KİMDİR?

Kazım Akşar, (d. 23 Ağustos 1953, Burhaniye), Türk oyuncudur. Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı. 1986-1987'de İngiltere'ye Devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı. 1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
SON DAKİKA: İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü Ege Denizi
Son dakika: Konya'da yakalanan PKK’lı kadın terörist tutuklandı! Fedai eylem hazırlığındaydı
SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli slogan provokasyonuna sert tepki! "Alçakça bir kurgudur"
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
"Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı" iddialarında bulunmuştu! Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı
Son dakika haberleri: Depremden sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
DEPREM SON DAKİKA: Malatya'da 5.6 şiddetinde deprem! Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA