Ünlü oyuncu Kazım Akşar hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde yaşayan ünlü tiyatro yönetmeni ve oyuncu 69 yaşındaki Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. "Kurtlar Vadisi", "Kara Melek", "Küçük Hanımefendi" ve "Yağmurdan Kaçarken" gibi dizilerde ve birçok tiyatro oyununda rol alan Akşar'ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu.

KAZIM AKŞAR KİMDİR?

Kazım Akşar, (d. 23 Ağustos 1953, Burhaniye), Türk oyuncudur. Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı. 1986-1987'de İngiltere'ye Devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı. 1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.