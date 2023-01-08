Ünlü profesörü çarpanlar cezasız kalmadı

Sarıyer'de 13 Ekim 2015'te meydana gelen olayda, Prof. Dr. Yurtcan, kendisini Anadolu Başsavcısı Tosun olarak tanıtan dolandırıcılara, terör operasyonu yaptıklarını zannederek iki gün içinde toplam 4.5 milyon lira kaptırdı. Olaydan aylar sonra dolandırıcıların bir kısmı yakalanmış ve İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunca "nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" suçlamasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede olayda adı ve unvanı kullanılan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun da şikâyetçi olarak yer aldı.
'OPERASYON VAR' DEDİLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede mağdur Erdener Yurtcan'ın olaya ilişkin beyanlarına yer verilmişti. 13 Ekim 2015'te ofisinde olduğu sırada masa telefonundan kendisini polis olarak tanıtan doğu şiveli bir kişinin aradığını kaydeden Prof. Dr. Yurtcan, bu kişinin Başsavcı Tosun'a bağlayacağını söyleyerek bir kişi ile konuşturduğunu, bu kişinin kendisine operasyon olduğunu, devlete yardımcı olması gerektiğini aksi takdirde suçlu duruma düşeceğini söyleyerek korkuttuğunu, Başsavcı zannettiği kişinin her dediğini yapmaya başladığını anlatmıştı. Yurtcan, şahısların kendisini cep telefonundan da aradıklarını 13 Ekim 2015 akşamından 14 Ekim 2015 günü öğlen saatlerine kadar telefonda tutuklarını, şüphelilerin yönlendirmesi ile önce bir miktar EFT işlemi yaptığını sonradan da iki ayrı bankada bulunan 600 bin dolar ve 2.5 milyon lirayı elden çektiğini kaydedilmişti.
ELDEN TESLİM ETTİ
Yurtcan, Başsavcı olarak tanıtan kişinin sürekli kendisini azarlaması ve basiretini bağlaması sebebiyle 600 bin doları bir çöp poşetinde oturduğu evin hemen karşısında bulunan cadde üzerine, 2.5 milyon dolu valizi ise Büyükdere Caddesi üzerindeki otobüs durağına bıraktığını ifade edilmişti. Yurtcan otobüs durağında içinde 2.5 milyon bulunan valizi bir araçla gelen kıvırcık saçlı bir kişinin elinden çekmek suretiyle alıp kaçtığını belirtmişti.
ÖRGÜT İŞİ
Soruşturma sonucu dolandırıcılık olayının Şanlıurfa merkezli bir çete tarafından organize edildiği anlaşıldı. Örgüt liderinin tutuklu şüphelilerden Ramazan Uyar olduğu kaydedilen iddianamede, 18 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gibi çeşitli suçları işledikleri iddia edildi. Hazırlanan iddianamede olayda adı ve unvanı kullanılan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun da şikâyetçi olarak yer aldı.
YARGILAMA BİTTİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Mahkeme, 13 sanık hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5'er yıl hapis ve 100'er bin lira adli para cezası verirken, 4 sanığı 'Yağma, hırsızlık ve basit dolandırıcılık' suçundan aynı cezaya mahkum etti. Mahkeme sanıkların örgüt kurma ve yönetme suçundan beraatlarına karar verdi. 1 sanığın ise hayatını kaybettiği belirtildi.