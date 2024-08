Ünlü spor mağazasında gizli kamera skandalı

Yurt genelinde şubeleri olan bir spor ürünleri mağazasının İstanbul'daki bir şubesinde güvenlik müdürünün, güvenlik kamerasının yönünü değiştirerek kadın soyunma odasını izlemeye aldığı, mağazanın güvenlik görevlisi tarafından ortaya çıkarıldı. Beyoğlu'nda bulunan spor giyim mağazasının güvenlik görevlisi Seda Y. (23) geçtiğimiz 26 Aralık'ta işyerine geldiğinde mağazada yapılan tadilat nedeniyle işyerinin üst katında kendilerine ayrılan bölümde üstünü değiştirmek istedi. Kıyafetlerini çıkarıp üniformasını giyen Seda Y., burada bulunan güvenlik kamerasının yönünün soyunduğu alana çevrildiğini gördü.Durumu diğer çalışma arkadaşlarıyla paylaşan Seda Y. kamera kayıtlarını incelediğinde kameranın kendisini kayda aldığını, görüntünün en başına gittiğinde ise kameranın yönünü aynı işletmede güvenlik müdürü olan Bahadır C. tarafından değiştirildiğini gördü. Şok yaşayan genç kadın, ardından kendisini dikizleyen müdür hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Bahadır C., mağazadaki tadilatla ilgili çalışma yapan mimarın özel eşyalarının kaybolmaması için kameranın o yöne çevrildiğini, o bölgede personelin kıyafetini değiştirdiğini bilmediğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesini istedi.Bilirkişi incelemesinde kamera açısının Seda Y.'nin üstünü değiştirdiği sırada kayıt aldığını raporladı. Savcılık rapor sonrası Bahadır C. hakkında, 3 yıla kadar hapis istedi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.