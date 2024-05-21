Ünlü sualtı fotoğrafçısından Gelibolu dalışı

İsveçli ödüllü sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson, mağara dalıcısı eşi Ashley Peterson'la birlikte Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın davetlisi olarak geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda 40 metre derinlikteki Franco ve 23 metredeki HMS Majestic batıklarına dalış gerçekleştirdi.2.5 saat su altında kalan Dawson, "Tarihi alanı görmekten mutluluk duydum. Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi bir tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Çok sığdan çok derine kadar birçok tarihi batık gemi var" diye konuştu.