Ünlülere uyuşturucu operasyonunda son dalga! Mehmet Akif Ersoy gözaltında

EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

SANAT DÜNYASI TEST SIRASINDA

Operasyon kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı ve diğer sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltı kararı olmaksızın ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenilmişti.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturma, TCK'nın ilgili maddeleri olan TCK 188 (Uyuşturucu Ticareti) ve TCK 191 (Uyuşturucu Kullanımı) kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.