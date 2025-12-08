Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi
Giriş Tarihi: 08.12.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 06:45

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Son dakika haberi: Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'in gözaltına alınmasının perde arkası ortaya çıktı. Operasyonu bir sosyal medya fenomeninin telefonundaki bilgilerinin deşifre edilmesinin ateşlediği öğrenildi.

ATAKAN IRMAK
  • ABONE OL
SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını derinden sarsmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Daha önceki operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletti.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

SANAT DÜNYASI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye verdi. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etti.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Operasyon kapsamında, aralarında, Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi çok sayıda kişi, geçtiğimiz ekim ayında ifadeye çağrıldı.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenildi.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Bu isimler arasında; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci gibi isimler yer alıyordu.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

SPİKERLER İFADE VERDİ

Dijital deliller ışığında operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına sıçradı.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verdi ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil oldu.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Operasyonun yankıları sürerken kamuoyunda ve sosyal medyada bilgi kirliliği de baş gösterdi.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Özellikle Merve Ahu Sarı ve birkaç ünlü ismin daha gözaltına alınarak tutuklandığı, ünlülere yönelik ilk operasyonda Simge Sağın'ın gözaltına alındığı gibi bir takım bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.