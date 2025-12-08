SON DAKİKA | Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı! Fitili fenomen ateşledi

Haberler
Giriş Tarihi: 08.12.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 06:45
Son dakika haberi: Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'in gözaltına alınmasının perde arkası ortaya çıktı. Operasyonu bir sosyal medya fenomeninin telefonundaki bilgilerinin deşifre edilmesinin ateşlediği öğrenildi.