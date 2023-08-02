Ünlülerin makyözü çocukların ‘oyun ablası’

ÜNLÜ isimlerin makyözlüğünü yapan Merve Işık (25), bu kez fırçasını iyilik için eline aldı. İyilik elçisi gibi çalışan Işık, mesleğe başladığı günden bu yana kimin neye ihtiyacı varsa yardımına koştu. Depremin yerle bir ettiği Hatay'da 1.5 ay boyunca Deniz Feneri Derneği gönüllüsü olarak yardım faaliyetlerine katıldı. Çadır kentleri ziyaret etti, depremzedelerle tek tek sohbet edip dertlerini dinledi. Depremzede çocukların yüzlerini boyayarak onların depremin korkutucu etkisinden uzaklaştırmak için çabaladı. Sinema geceleri düzenledi, filmi izleyen çocuklara, patlamış mısır ikram etti, çeşitli hediyeler verdi. Yetmedi kimsesiz mezarları ziyaret ederek çiçek dikti, dualar okudu.Takdir toplayan örnek yardım çalışmalarına imza atan Merve Işık, "Hayatta iyiliğin her zaman geri döneceğini biliyorum. Merhametin, yardımseverliğin, vicdan sahibi olmanın hayatın bazı noktalarında sana nasıl bir getirisi olduğunu biliyorum, yaşadım. Hayatın tüm zorlu koşullarında kimin neye ihtiyacı varsa ona koşmayı, yardımcı olmayı kendimde borç gibi hissediyorum" dedi.