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Giriş Tarihi: 2.9.2022 14:03 Son Güncelleme: 2.9.2022 14:05

Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olan ve yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ünsal Ban ve beraberindeki şüpheliler Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ünsal Ban adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çerçevesinde gözaltı kararı bulunan Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

Boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulununan Ban, Muğla'nın Milas ilçesinden Ankara'ya getirildi. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen Ban ve beraberindeki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

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Ünsal Ban adliyeye sevk edildi
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