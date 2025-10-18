Uras Ege’ye umut ol

Kocaeli'nde Valilik 3 yaşındaki DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası Uras Ege Tekin'in tedavisi için yardım kampanyası başlattı. Valilik onaylı kampanyayla Murat Tekin adına açılan TR33 0006 2000 2120 0006 9571 68 IBAN numarası üzerinden bağışta bulunabiliyor. Kampanyadan elde edilecek gelir, Uras'ın tedavisinde kullanılacak ilacın temini için harcanacak.

Uras'ın ailesi, "Oğlumuzun yaşaması için sizlerin desteğine ihtiyacımız var" diyerek hayırseverlere çağrıda bulundu. DMD, genetik geçişli, kasların zamanla zayıflamasına yol açan ilerleyici bir kas hastalığı olarak biliniyor. Bu hastalıkta erken teşhis ve düzenli tedavi süreçleri büyük önem taşıyor. Ancak kullanılan ilaçların ve terapilerin maliyeti hayli yüksek olduğundan pek çok aile toplumsal dayanışma kampanyalarına başvuruyor. DMD tedavisi tıpkı SMA tedavilerinde olduğu gibi 2-3 milyon dolar gibi yüksek rakamlara mal oluyor.