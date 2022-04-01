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Giriş Tarihi: 1.4.2022 16:28

Urla'da firari cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda yakalandı

DHA
Urla’da firari cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, geçen yıl inşaat işçisi Osman Küçük'ü (58) öldürdüğü iddiasıyla aranan C.İ. (58), saklandığı ahırda yakalandı. Polis, ahırın sahibi C.D.'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Ağustos 2021'de, Yenikent Mahallesi'ndeki metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, arazide hayvanlarını otlatanlar, metruk binadan kötü kokular gelmesi üzerine içeri girdi. Erkek cesedi olduğunu fark edenler, polise bildirdi. Yapılan çalışmada, cansız bedenin, 2 çocuk babası inşaat işçisi Osman Küçük'e ait olduğu, başına aldığı kesici alet darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi olduğu belirlenen C.İ.'yi aramaya başladı. Aylardır polisten kaçan C.İ.'nin, ilçedeki ahırda saklandığı bilgisi üzerine, Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyonda C.İ. ile ahırın sahibi olduğu saptanan C.D., dün yakalanarak gözaltına alındı.

C.İ., polisteki ifadesinde, tartıştığı ve birlikte alkol aldığı Osman Küçük'e bıçakla saldırdığını itiraf edip, pişman olduğunu söyledi. C.İ. ve C.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Urla'da firari cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda yakalandı
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