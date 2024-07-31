Urla’daki orman yangını mangal kömürü üretim tesisinden çıkmış

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 16.33'de çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilk müdahale saat 16.47'de yapıldı.
Yangın nedeniyle sahil tarafında Sahil Güvenlik botlarıyla 15 kişi tahliye edilirken, 29 karavanda ve 7 evde 135 vatandaşın güvenlik tedbirleri kapsamında boşaltıldı.
Yangına ilişkin bölgede mangal kömürü üretimi yapan işletme sahibi İ.A. (33) savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİM TESİSİ SAHİBİ GÖZALTINDA
Bölgeye gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamada bulundu. Yangının, mangal kömürü üretim yerinde çıktığını ifade eden Elban, "Öncelikle hepimizde geçmiş olsun. Burada çıkan yangın, bugün ilimizde 5'inci yangın. Maalesef aynı anda birçok bölgede yangın çıkınca ekiplerimiz bölünmek durumunda kalıyor. Biri mangal kömürü üretim tesisinde başladı. Savcılık talimatı ile işletme sahibi gözaltına alındı, işlemleri devam ediyor.
Tabii böyle bir durumda bizim için en önemli şey can güvenliği. Sahil bölgesinde, sahil güvenlik botlarıyla 15 vatandaşımız tahliye edildi. 29 karavan ve 7 evde de 135 vatandaşımızı hızlıca can güvenliği ve risk oluşmaması açısından tahliye ettik. Toplamda 84 araç, 2 toma 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve 434 personel ile devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ama şu an köyümüzü tehdit eden bir durum söz konusu değil. Yanan bölgede ormanlık alan olarak nitelendirebileceğimiz kısımlar da var ama çoğu makilik alan. Yanan bölgede yol ve yerleşim yeri olmadığı için 4 dozerimiz yolu açmaya çalışıyor. Çok şükür bir can kaybımız ve yaralımız yok." ifadelerini kullandı.