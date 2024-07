Urla’daki orman yangını mangal kömürü üretim tesisinden çıkmış

Tabii böyle bir durumda bizim için en önemli şey can güvenliği. Sahil bölgesinde, sahil güvenlik botlarıyla 15 vatandaşımız tahliye edildi. 29 karavan ve 7 evde de 135 vatandaşımızı hızlıca can güvenliği ve risk oluşmaması açısından tahliye ettik. Toplamda 84 araç, 2 toma 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve 434 personel ile devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ama şu an köyümüzü tehdit eden bir durum söz konusu değil. Yanan bölgede ormanlık alan olarak nitelendirebileceğimiz kısımlar da var ama çoğu makilik alan. Yanan bölgede yol ve yerleşim yeri olmadığı için 4 dozerimiz yolu açmaya çalışıyor. Çok şükür bir can kaybımız ve yaralımız yok." ifadelerini kullandı.