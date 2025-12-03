Uşak’ta kanalizasyonda cenin bulunmuştu: Bebeğin annesi tespit edildi!

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bir dedektif gibi çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanalizasyon hattına hangi dairelerden atık aktığını belirledi. Bu çalışma sonucunda 49 daireden kanalizasyona atıkların aktığı belirlendi.