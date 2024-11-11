Üsküdar Bilim Merkezi kapatıldı

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Bilim Merkezi'nin, CHP'li yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından kapatıldığını açıkladı. Merkez, her yaş grubundan ziyaretçilere bilim ve teknolojiyi sevdirmek amacıyla 2018'de açıldı. Ancak belediyenin CHP'ye geçmesinin ardından merkez de kaderine terk edildi ve kapataldı. Bu duruma tepki gösteren Türkmen, sosyal medya paylaşımında, "CHP'yi iyi tanıyın! Yüzbinlerce öğrencinin faydalandığı bir bilim merkezi yapmıştık. Son eklerle Avrupa'nın en büyüklerinden biri olmuştu. Uzay simülasyonu yapılan planetaryumunun dünyada bile örneği azdı. İş yapmaya niyetiniz yok, anladık bilim merkezini kapatmak nedir?" ifadelerine kullandı.