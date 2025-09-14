Üsküdar’da gönüller Gazze için birleşti

İHH, Sadakataşı, Deniz Feneri ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı öncülüğünde Üsküdar'da üç gün sürecek bir dayanışma etkinliği başlatıldı. "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" adıyla düzenlenen proje kapsamında ilçede faaliyet gösteren 50'yi aşkın esnaf, bir günlük kazancını Gazze'ye bağışlıyor. Gastronomi Sokağı Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenirken Gazze temalı bir sergi açıldı. Valide-i Cedid Camii avlusunda kurulacak Hayır Çarşısı'ndan elde edilecek tüm gelir Gazze'deki aşevlerine ulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü TOGEM-DER de kampanyaya ayrıca destek veriyor.

Dernek, bugün de açık olacak kermesin kazancını Gazze'lilere aktaracak. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek Üsküdar esnafının bu dayanışmayla örnek bir adım attığını belirten Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, "Vicdanlı insanlar Gazze için harekete geçiyor. Üsküdar esnafı da Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmayarak örnek bir dayanışma kampanyasına imza atıyor. Esnafımız bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak hem manevi bir sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyor. Birlik ruhuyla hareket eden Üsküdarlı esnaflarımız, bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini amaçlıyor" dedi.