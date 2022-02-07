Üsküdar’da korkunç patlama

İstanbulÜsküdar’da bulunan 5 katlı binada doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi. Ortalık savaş alanına döndü. Bina enkaz haline geldi. Korkunç patlamada biri ağır 4 kişi yaralandı
İstanbulÜsküdar'da 5 katlı binada doğalgaz nedeniyle yaşandığı değerlendirilen korkunç patlamada 4 kişi yaralandı. Patlama dün saat 13.30 sıralarında Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta 4 öğrencinin kaldığı dairede meydana geldi. Patlamanın yaşandığı daire savaş alanına dönerken diğer dairelerde de hasar oluştu. Patlamada 4 kişi yaralanırken bina tahliye edildi. Bir kişinin patlamanın yaşandığı daireden duvarla birlikte sokağa uçtuğu kaydedildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 binanın tahliye edildiğini bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlama nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 bina tahliye edilmiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespitine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
BİNADA 42 KİŞİ YAŞIYORDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Yerlikaya, patlamanın sebebinin henüz İtfaiye Daire Başkanlığınca açıklanmadığını belirterek, "Ama onların da kanaatleri doğalgaz sıkışması olduğu yönünde. Kesin neden ortaya çıkınca kamuoyu ile paylaşılacak. Patlamadan dolayı maalesef 4 yaralı var, 1'inin durumu ağır" diye konuştu. Patlamanın meydana geldiği apartmanda 42 kişinin yaşadığını aktaran Yerlikaya, valilik, kaymakamlık, ilçe belediye başkanlığı, AFAD ve Kızılay olarak vatandaşların yaralarını sarmak ve evlerini eski haline getirmek için bir arada olduklarını söyledi.