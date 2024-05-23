Üsküdar’daki barış buluşması çatışmaya döndü! 3 ölü, 5 yaralının olduğu olayın detaylarına SABAH ulaştı

Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; " 23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

BARIŞ YEMEĞİ ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre iki grubun çocukları arasında dün bir kavga oldu ve tartışma yaşandı. Bugün ise iki grup bu kavganın barış buluşması için bir kahvehanede bir araya geldi. Yaklaşık 40 kişilik iki grubun konuşması bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada ilk gruptan Tamer K., Okan G. ile ikinci gruptan Veli Hakan K. hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullandığı tespit edilen Fikret Ö. Ve Canpaşa Y.gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.