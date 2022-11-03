Üsküdar’daki magandalara 16 bin lira ceza! Tantavi Tüneli’nde trafiği kapatmışlardı!

Sürücülerden M. O.'ya 'Drift yapmak' maddesinden 9 bin 125 lira, 'Trafik düzeni ile ilgili kurallara uymamak' maddesinden 196 lira, 'Tehlikeli şerit değiştirmek' maddesinden 427 lira olmak üzere toplamda 9 bin 748 lira, diğer sürücülere de çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 bin 460 lira, 4 sürücüye toplamda 16 bin 208 lira para cezası para cezası uygulandı. Otomobilden sarkarak drift yapan M.O.'nun sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.