Üst geçidi kullanmadı canından oldu

Antalya'da dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Buğra E'nin kullandığı plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı Asayiş kavşağından Düden kavşağına giden yol üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ender Çakır'a çarptı.

73 METRE SÜRÜKLEDİ

Korknuç kazada ağır yaralanan Ender Çakır, çarpmanın etkisi ile 73 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede yaya Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaranan motosiklet sürücüsü Buğra E. ise sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ender Çakırın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan yapılan incelemeden kazanın meydana geldiği yerin hemen 100 metre ilerisinde bir üst geçit olduğu öğrenildi.