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Giriş Tarihi: 2.4.2022 12:43 Son Güncelleme: 2.4.2022 12:54

Üst geçidi kullanmadı canından oldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Üst geçidi kullanmadı canından oldu

Antalya’da gece meydana gelen korkunç kazada Buğra E.’nin kullandığı motosikletin çarptığı yaya Ender Çakır (41) 73 metre sürüklendikten sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği noktanın 100 metre ilerisinde bir üst geçit olması dikkat çekti.

Antalya'da dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Buğra E'nin kullandığı plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı Asayiş kavşağından Düden kavşağına giden yol üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ender Çakır'a çarptı.

73 METRE SÜRÜKLEDİ

Korknuç kazada ağır yaralanan Ender Çakır, çarpmanın etkisi ile 73 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede yaya Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaranan motosiklet sürücüsü Buğra E. ise sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ender Çakırın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan yapılan incelemeden kazanın meydana geldiği yerin hemen 100 metre ilerisinde bir üst geçit olduğu öğrenildi.

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Üst geçidi kullanmadı canından oldu
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