Usta sanatçı Edip Akbayram'a veda: Türkü Akbayram, “Seni sesimde yaşatacağım baba”

Söylediği şarkılarla halkın gönlünde taht kuran Türk müziğinin usta sanatçı Edip Akbayram, rahatsızlandıktan sonra 53 gün gördüğü zatüre tedavisinin ardından 75 yaşında organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda anma töreni düzenlendi. Törene; Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram, sanatçı Zülfü Livaneli, Ferhat Göçer, Kubat, Suavi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve çok sayıda seveni katıldı. Akbayram için kendi görüntülerinden hazırlanan kısa film izletildi. Film gösterilirken salonda bulunanlar duygulanarak gözyaşlarını tutamadılar. Törende, usta sanatçının meslek hayatındaki başarılarına ve insan sevgisiyle dolu kişiliğine vurgu yapıldı. Meslektaşları, sanat camiasına büyük katkılar sunan Akbayram'ın kaybının derin bir üzüntü oluşturduğunu dile getirdi.

ZÜLFÜ LİVANELİ "ADI GİBİ EDEPLİ BİR İNSANDI. AİLESİNE MİRAS BIRAKMADI AMA HALKIN HAZİNE BIRAKTI"

Törende konuşan sanatçı Zülfü Livaneli, "Edip Akbayram'ın saygı değer ailesi ve Edip Akbayram dostları çok hüzünlü bir veda törendeyiz. İnanamıyoruz. Edip Akbayram gibi bir değerin bir yüreğin yıllardır Türkiye'nin hayatında olan Türkiye'ye katkısı olan ülkenin harcına manasına karışmış bir insanın kaybını kolay kabul edemiyoruz bunu biliyorum ve ona olan saygımızı sevgimizi bir kez daha göstermek üzere onu uğurlamak için geldik. Edip Akbayram ailesine miras bırakamadı fakat halkına eserleriyle büyük bir hazine bıraktı. Edip Akbayram'ı çeşitli yönleriyle anlatmak mümkün. Adı gibi bir insandı" dedi.

TÜRKÜ AKBAYRAM, "SENİ VE TÜRKÜLERİNİ SESİMDE YAŞATACAĞIM BABA"

Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram ve torunu Lavin naaşın üzerine çiçek bıraktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadılar. Babasının gülüşünü özlediğini belirten Türkü Akbayram "Çoğunuzun Edip ağabeyi ama benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz inanılmaz bir ışık tutan bir insandı. Ne söylesem onun bu coğrafyaya bu ülkeye kattığı değerden daha anlamlı olmayacak. Ne çok eksik kalacak, onun zerafetini ve yüreğine anlatmaya yetmeyecek. Doğduğu andan itibaren hayatı mücadele ve direnişle geçen koca bir ömür babamın ki. İlkeleri dimdik duruş sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliği ile bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ama asla gitmeyecek. Babam birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında, birimizin umudunda hep yaşayacak. Seni saklayacağım baba önce kendim için sonra herkes için. Seni sesimde yaşatacağım baba" diye konuştu.

KUBAT, 'HEPİMİZİN ÖRNEK ALMASI GEREKEN BİR SANATÇIYDI'

Gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken sanatçı Kubat "Bir efsaneyi kaybettik. Hepimizin babasıydı. Kişiliğiyle de yeri doldurulamaz bir insandı, örnekti. O kadar kibar bir insan ki 'Acaba bir hata yaptım mı' şüpheleri duyuyorsun yanında muhabbet edince, sohbet edince. Sesi zaten tartışılmaz, yorumu muhteşem. Çocukken idolümüzdü. Sonra dostumuz, abimiz oldu. Bize yol gösterdi. Çok kıymetli bir değer. Başımız sağolsun" dedi.

FERHAT GÖÇER, "TOPLUMUN KALBİNDE SEVGİDEN BAŞKA İZ BIRAKMADI"

Sanatçı Ferhat Göçer ise, "Hepimizin başı sağolsun. Çok kıymetli bir üstat, değerli bir sanatçı. İdeallerinden ödün vermeyen ama bunun bedellerini de ödemiş hepimizin örnek alması gereken bir sanatçıydı. Toplumun kalbinde sevgiden başka bir iz bırakmayan ki, bu çok kıymetli birşey. Milyonlarca insan onu hep sevgiyle hatırlayacak. Ben onu yanık sesi, güler yüzüyle o gülümsemesiyle hatırlayacağım. Sahnede çok şey öğrendim kendisinde. Anadolu'nun yanık sesiydi. Türkülerin, Nazım Hikmet'in, Ahmet Arif'in sesiydi. Onu sonsuz maviliklere yolcu ederken güzel günlerde başköşemizde olacak" diye konuştu. Törenin ardından Bozkurt'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Akbayram, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedillecek.