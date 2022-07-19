Üstünden 3 çeşit uyuşturucu çıktı

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, Karşıyaka Mahallesi Korutürk Caddesinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurup ama yaptı. Yapılan üst aramasında, üzerinde 282,85 gram metamfetamin (ateş-buz), 5,79 gram kannabinoid (bonzai), 3,03 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilen şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Yakalanan İ.K. isimli şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.