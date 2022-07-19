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Giriş Tarihi: 19.7.2022 17:12 Son Güncelleme: 19.7.2022 17:12

Üstünden 3 çeşit uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te sokakta yürürken polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüphelinin üzerinden metamfetamin( ateş-buz), bonzai ve esrar ile silah çıktı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Üstünden 3 çeşit uyuşturucu çıktı

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, Karşıyaka Mahallesi Korutürk Caddesinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurup ama yaptı. Yapılan üst aramasında, üzerinde 282,85 gram metamfetamin (ateş-buz), 5,79 gram kannabinoid (bonzai), 3,03 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilen şüphelinin uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Yakalanan İ.K. isimli şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Üstünden 3 çeşit uyuşturucu çıktı
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