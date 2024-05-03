Üvey kardeşine maaş bağlatıp klip çektirmiş

Almanya'da, kendisini medyum olarak tanıtıp, "Sende ölüm büyüsü var" diyerek işkadını Nurcan B.'yi 6 yıl boyunca yaklaşık 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün, talihsiz kadından para alabilmek için hemen her yola başvurduğu ortaya çıktı. SABAH'a konuşan Nurcan B., "Serkan Ö., tek başına hareket etmiyordu. Beni dolandırmak için annesi Falcı Esma ve üvey kardeşi şarkıcı Özay Günay'ı da kullandı. Bana, 'Sana içirdiğim suyu alıyorum, kurşun döküyorum, İran'a gidiyorum, büyüyü bozuyorum.Kardeşim de büyüyü bozmam için işini bıraktı, bana yardım ediyor. Bazı masraflar ve büyüyü bozmak için gereken şifalı bitkiler alması için ona düzenli para göndermen gerekiyor' dedi.Gönderemeyeceğimi söyleyince, 'Para mı önemli ailen mi önemli, sabah torununun uyanamadığını düşünsene' cevabını verdi. Çaresizce, Özay Günay'ın hesabına, maaş öder gibi, 193 Euro ile 250 Euro arasında düzenli para gönderdim.Gönderdiğim para, 1 milyon TL'yi buldu. Almanya'da sattığım evin parasını da kendi ellerimle Antalya'da teslim ettim. Ordu'ya döner dönmez iki lüks otomobil satın aldılar. Kardeşine klip çektiler, o klipteki araba bile benim paralarımla alındı. Beni çaresiz bıraktılar ve şahsiyetimle oynadılar" dedi.