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Giriş Tarihi: 28.12.2024

Uyku alışkanlıkları hastalıkların göstergesi

Uyku alışkanlıkları hastalıkların göstergesi
Birleşik Krallık'ta yer alan Warwick Üniversitesi'ndeki Uyku, Sağlık ve Toplum Programı'nın kurucusu Francesco Cappuccio, uyku alışkanlıklarımızın sağlığımız hakkında ne söylediğini açıkladı.
Gündüz sık sık şekerleme yapmak: Diyabet belirtisi.
Horlamak: Aşırı kilolu, diyabet veya yüksek tansiyon hastası olan kişilerde daha sık görülür.
Huzursuz bacak sendromu: Uyurken partnerinizi tekmeliyorsanız, huzursuz bacak sendromundan muzdarip olabilirsiniz.
Yataktan çıkamamak: Uzmanlar sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmanın da ruh sağlığına iyi geleceğinin altını çiziyor. Haberde "Gelişim çağındaki çocukların 10 saat civarında uyuması gerekirken, yetişkin için 7-9 saat yeterli" denildi.
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Uyku alışkanlıkları hastalıkların göstergesi
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