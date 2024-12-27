Uyku alışkanlıkları hastalıkların göstergesi

Birleşik Krallık'ta yer alan Warwick Üniversitesi'ndeki Uyku, Sağlık ve Toplum Programı'nın kurucusu Francesco Cappuccio, uyku alışkanlıklarımızın sağlığımız hakkında ne söylediğini açıkladı.
Gündüz sık sık şekerleme yapmak:
Diyabet belirtisi.
Horlamak:
Aşırı kilolu, diyabet veya yüksek tansiyon hastası olan kişilerde daha sık görülür.
Huzursuz bacak sendromu:
Uyurken partnerinizi tekmeliyorsanız, huzursuz bacak sendromundan muzdarip olabilirsiniz.
Yataktan çıkamamak:
Uzmanlar sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmanın da ruh sağlığına iyi geleceğinin altını çiziyor. Haberde "Gelişim çağındaki çocukların 10 saat civarında uyuması gerekirken, yetişkin için 7-9 saat yeterli" denildi.