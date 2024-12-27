Uyku alışkanlıkları hastalıkların göstergesi

Birleşik Krallık'ta yer alan Warwick Üniversitesi'ndeki Uyku, Sağlık ve Toplum Programı'nın kurucusu Francesco Cappuccio, uyku alışkanlıklarımızın sağlığımız hakkında ne söylediğini açıkladı.Diyabet belirtisi.Aşırı kilolu, diyabet veya yüksek tansiyon hastası olan kişilerde daha sık görülür.Uyurken partnerinizi tekmeliyorsanız, huzursuz bacak sendromundan muzdarip olabilirsiniz.Uzmanlar sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmanın da ruh sağlığına iyi geleceğinin altını çiziyor. Haberde "Gelişim çağındaki çocukların 10 saat civarında uyuması gerekirken, yetişkin için 7-9 saat yeterli" denildi.