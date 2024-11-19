Uykuda nefesi kesildi Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

İzmir Şehir Hastanesi'ne başvuran hasta, uykuda nefes durması, gündüz uykululuk hali ve horlama şikâyetleriyle tedavi olmak istedi. Hastaya, yapılan uyku testi (polisomnografi) sonucunda ağır düzeyde uyku apnesi teşhisi konuldu. CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) cihazı tedavisi önerildi ancak cihaz kullanımında adaptasyon güçlüğü yaşayan hastanın muayenesinde, bademcik büyüklüğü, yumuşak damak sarkıklığı ve küçük dilde uzama tespit edildi. Bu bulgular ışığında cerrahi müdahale kararı alınarak, ameliyathane ortamında uyku endoskopisi ile darlık bölgeleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Hastada tespit edilen bu darlıklara yönelik yan yutak daraltma, ön yutak daraltma ve kısmi küçük dil alma ameliyatları yapıldı. Prof. Dr. Abdullah Dalgıç, Op. Dr. Utku Kubilay, Op. Dr. Fatih Yılmaz ve ekiplerinin özverili çalışmaları ile yapılan cerrahi operasyonlar başarılı geçti ve hasta, ilk kez uygulanan uyku endoskopisiyle uyku apnesi şikâyetinden kurtulmayı başardı.