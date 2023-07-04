Uykudan önce diş fırçalamamak kalbi vuruyor

Japonya'da yapılan bir araştırma, gece uykusundan önce diş fırçalamamanın kalp hastalığı riskini artırabileceğini ortaya çıkardı. News Medical'da yayınlanan araştırma 1675 denek üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, dişlerini sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa fırçalayanlar, dişlerini yalnızca geceleri fırçalayanlar, dişlerini yalnızca sabahları fırçalayanlar ve dişlerini hiç fırçalamayanlar olarak dört gruba ayrıldı. Araştırmada, kalp yetmezliği, kalp krizi, göğüs ağrısı ve ameliyat gerektiren kalp hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıklara odaklanıldı. Dişlerini günde iki kez fırçalayanlar ve sadece geceleri fırçalayanların, kardiyovasküler hastalıklarda hayatta kalma (tahmini) oranlarının, hiç fırçalamayanlara kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğu tespit edildi. Bulgular, dişleri yalnızca sabahları fırçalamanın yetersiz ve geceleri fırçalamanın sağlık açısından önemli olduğunu ortaya koydu.