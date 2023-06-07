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Giriş Tarihi: 8.6.2023

Uyuşturucu baronluğuyla suçlanan savcıya tahliye

İLKER TURAK İLKER TURAK
Uyuşturucu baronluğuyla suçlanan savcıya tahliye
Uyuşturucu şebekesi liderliğinin yanı sıra, FETÖ borsası oluşturduğu iddia edilen, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 48 yıla kadar hapsi istenen Sivas Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş hakkında skandal bir karar geldi. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Yarbaş ile yardımcısı Semyan Kutluk ve Narkotik Şube'de çalışan polis Mehmet Barış Yılmaz'ın suçun niteliği, mevcut delil, tutukluluk süresi, yargılama konusu suçların vasıflarının değişme ihtimali, sanığa isnat edilen suçlara ilişkin delillerin büyük ölçüde toplanması, delil karartma ihtimalinin olmaması göz önünde bulundurularak oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi. Kararda örgüt üyelerinin ise tutukluluk hallerinin devam edeceği belirtildi. Dikkat çeken bir başka karar ise Cahit Kutluk ve Semyan Kutluk'un 16 kilo uyuşturucu ile yakalandığı aracın da yargılama bitmeden el koymanın kaldırılarak teslimi oldu. Yarbaş'ın tahliye kararına karşı oy veren hâkim, eylemin katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerektiğini belirterek çoğunluğun tahliye kararına katılmadığını bildirdi.

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Uyuşturucu baronluğuyla suçlanan savcıya tahliye
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