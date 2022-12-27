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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Uyuşturucu baronu eski savcıya 48 yıl istendi

Polislerle birlikte uyuşturucu çetesi kuran eski Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş hakkında, 48 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Uyuşturucu baronu eski savcıya 48 yıl istendi
Konya merkezli Adana, Van, Hakkâri ve Antalya'da düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda yakalanan, aralarında Adana'da görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ve polislerin de bulunduğu 10'u tutuklu 21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, savcı Yarbaş'ın "Örgütün lideri" olduğu ve 7 ayrı "uyuşturucu ticareti" suçuna karıştığı, bunların 3'ünde ele geçirilen toplam 43 kilo 600 gram eroinden de sorumlu olduğu belirtildi.



Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen Yarbaş'ın, örgüt yöneticisi C.K.'nın ayarladığı uyuşturucuyu kuryelerle önce Adana ve Mersin'e, oradan da Konya'ya naklettirip, dağıtımından sorumlu B.T. ve G.T'ye teslim ettirdiği anlatıldı. Uyuşturucu parasının Yarbaş'a elden ya da örgüt üyesi olmayan kişilere araç devretmiş gibi gösterilerek transfer edildiği belirtilen iddianamede, uyuşturucu baronu savcı için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 48 yıl hapis cezası istendi. Diğer 20 sanığın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 19'ar yıla kadar hapisleri istendi.

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Uyuşturucu baronu eski savcıya 48 yıl istendi
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