Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi'ne bağlı Altıntepe Mahallesi'nde A.N. isimli bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şüphelinin üzerinde satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri "Zula Evi" olarak adlandırılan ikamet adresinde bulundurduğu tespit edildi. Adrese operasyon düzenlendi.

Şüpheli A.N. ile birlikte hareket eden N.K. isimli kişi de adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda; 434,9 gram Esrar maddesi, 84,7 gram Kokain maddesi, 25 uyuşturucu hap, 6,1 gram Metamfetamin maddesi, satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 200 lira nakit para ile 31 dolar, bir para sayma makinesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki cep telefonu ve satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli N.K. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.