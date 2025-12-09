Uzak Şehir 41. Bölüm izle! "Boran'dan Alya'nın Sınırına Giren Hareketler!" Uzak Şehir son bölüm izle

Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşuyor. 41. bölümde Kaya'nın nikâh öncesi yaşadığı sarsıntı sonrası Cihan'ın vereceği karar hikâyede yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Zerrin'in hamlesiyle gerilim tırmanırken, dizinin seyrini değiştirecek gelişmeler yaşanıyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı yapımda aşk ve geçmiş hesaplaşmaları bir kez daha öne çıkıyor. İşte Uzak Şehir 41. bölüm izle detayları.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir 42. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 8 Aralık 2025 tarihli son bölüm yayınlanınca aşağıdaki bağlantıyı kullanarak izleyebilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler
Onu yeniden hizaya getirmek ise her zamanki gibi Cihan'a düşer. Cihan bir yandan bu tehlikeli mücadeleyi sürdürürken diğer yandan Alya'nın bu fırtınanın içine çekilmemesi için var gücüyle savaşır.
Cihan'ın yükü sadece Boran'la sınırlı değildir. Kaya'nın nikâh öncesi darmadağın hâlini gören Cihan, sakladığı gerçeği kardeşine açıklamaya karar verir. Zerrin ise çoktan planını devreye sokmuştur.
Öte yandan Boran'ın yarattığı kasırganın ortasında ayakta kalmaya çalışan Alya ve Cihan, her şeye rağmen birbirlerinden güç almayı sürdürür. Onların kopmayan bağına defalarca şahit olan Boran, en sonunda kıskançlığına yenik düşer. Herkesin içinde yaşadığını ifşa etmesiyle Pandora'nın kutusu açılır. Bu büyük itiraf…
Kimine felaket, kimine yeni bir başlangıcın kapısı mı olacaktır?