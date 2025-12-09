Haberler Yaşam Haberleri Uzak Şehir 42. Bölüm Fragmanı izle | Cihan vuruldu! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 9.12.2025 00:21

Uzak Şehir dizisinde heyecan giderek artıyor. Son bölümde ortaya çıkan sırların ardından yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu., İzleyiciler “Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünü paylaştığı dizi pazartesi günleri seyirci ile buluşuyor. İşte, Uzak Şehir 42. bölüm fragmanı izle linki.

Pazartesi akşamlarının isevilen dizileri arasında yer alan Uzak Şehir dizisinin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan şaşırtıcı gelişmeler sonrası yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Peki, Uzak Şehir 42. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uzak Şehir dizisinin fragmanlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

https://www.youtube.com/watch?v=pVIuEFa37fE

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Boran'ın, Cihan ile Alya'nın aslında hiç boşanmadığını öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Bu gerçeği kendi lehine çevirmeye kararlı olan Boran, Cihan üzerinde baskıyı artırdıkça kontrol edilemez bir hâle gelir.

Onu yeniden hizaya getirmek ise her zamanki gibi Cihan'a düşer. Cihan bir yandan bu tehlikeli mücadeleyi sürdürürken diğer yandan Alya'nın bu fırtınanın içine çekilmemesi için var gücüyle savaşır.

Cihan'ın yükü sadece Boran'la sınırlı değildir. Kaya'nın nikâh öncesi darmadağın hâlini gören Cihan, sakladığı gerçeği kardeşine açıklamaya karar verir. Zerrin ise çoktan planını devreye sokmuştur.

Öte yandan Boran'ın yarattığı kasırganın ortasında ayakta kalmaya çalışan Alya ve Cihan, her şeye rağmen birbirlerinden güç almayı sürdürür. Onların kopmayan bağına defalarca şahit olan Boran, en sonunda kıskançlığına yenik düşer. Herkesin içinde yaşadığını ifşa etmesiyle Pandora'nın kutusu açılır. Bu büyük itiraf…
Kimine felaket, kimine yeni bir başlangıcın kapısı mı olacaktır?

