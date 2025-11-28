Haberler Yaşam Haberleri Uzaklaştırma kararı sonu oldu
Giriş Tarihi: 28.11.2025

Neslihan ÖZBOZKURT
MERSİN'İN Tarsus İlçesinde yaşayan Emine Çelikaslan (42), henüz 16 yaşındayken evlendiği Ali Çelikaslan'dan (46) 26 yıl boyunca şiddet gördü. Daha fazla dayanamayan Emine Çelikaslan, eşinden boşanmaya karar verdi. Eşi hakkında da uzaklaştırma kararı aldırdı. Terk edilmeyi gururuna yediremeyen Ali Çelikaslan ise eşini öldürmeye karar verdi. Emine Çelikaslan'ın evinin önüne giden cani eş, talihsiz kadın dışarıya çıktığında dört el ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Ali Çelikaslan'ın, emniyetteki ilk sorgusunda eşini, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
