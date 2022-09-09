Uzay yolcusu ilk Türk için 30 aday

Uzaya gidecek ilk Türk astronot için geri sayım başladı. Başvuruda bulunan 36 bin kişi arasından 10'u kadın 30 aday seçildi. Ankara'ya çağırılan adayların; mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarından olduğu belirtildi. TÜBİTAK Uzay Yolcusu Proje Yöneticisi Ömer Ataş, kasım başına doğru iki adayın da belirlenebileceğini söyledi. ABD'ye gönderilecek iki adayı zorlu bir eğitim sürecinin beklediğini kaydeden Ataş, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hakkında teorik dersler alacaklar. Hem Avrupa hem de Japonya'nın modüllerinde de aşinalık eğitimi alacaklar. Eğitimlerin büyük bölümü ABD'de olacak" dedi. İlk Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün kalacak ve Türk bilim insanlarınca belirlenen deneyleri yapacak.