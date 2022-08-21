Haberler Yaşam Haberleri Uzayda deney için 40’ın üzerinde talep
Giriş Tarihi: 22.8.2022

Uzayda deney için 40’ın üzerinde talep

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Uzayda deney için 40’ın üzerinde talep
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ülkemizin uzay yolculuğunun hazırlıklarını ve son durumu SABAH'a anlattı. Yıldırım, "Türk uzay insanı görevini Türkiye Uzay Ajansı adına TÜBİTAK Uzay Enstitüsü yürütüyor. Başvurular toplandı. 36 bin başvurudan 700 kadarı değerlendirmeye alındı. En son iki aday belirlenecek. Bu iki aday ABD'ye giderek 6 ay kadar astronot eğitimi alacak. Daha başarılı olan hangisiyse Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalar yapacak. Orada 7 ile 10 gün kalacak. Yerçekimsiz ortamda deney yapma şansını Türk bilim camiası ilk defa yakalıyor. Bu deneyler için çağrıya çıkıldı, 40'ın üzerinde talep geldi. Daha önce yapılmamış deneyleri tercih ediyoruz. Milli Uzay Programını, Uzay Ajansı'nı bilmeyen yok gibi. Uzay farkındalığının daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde ucuz konutlar için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detayları duyuracak: TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
MasterChef yedeklere kimler kaldı? TV8 ile 21 Ağustos 2022 MasterChef’te kim kazandı, yedeklere kim girdi?
Üniversite kayıtları yarın başlıyor! 2022 yılı üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler, kayıtlar ne zaman bitiyor? İşte tüm bilgiler
Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB 2022-2023 KYK burs kredi ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?
YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite 2. ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih tarihleri 2022
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti netleşti! 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, şartları neler?
TOKİ ucuz konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Mardin'deki kazada 2 TIR sürücüsü tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste: 21 Ağustos Sigara fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzayda deney için 40’ın üzerinde talep
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA