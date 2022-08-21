Uzayda deney için 40’ın üzerinde talep

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ülkemizin uzay yolculuğunun hazırlıklarını ve son durumu SABAH'a anlattı. Yıldırım, "Türk uzay insanı görevini Türkiye Uzay Ajansı adına TÜBİTAK Uzay Enstitüsü yürütüyor. Başvurular toplandı. 36 bin başvurudan 700 kadarı değerlendirmeye alındı. En son iki aday belirlenecek. Bu iki aday ABD'ye giderek 6 ay kadar astronot eğitimi alacak. Daha başarılı olan hangisiyse Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel çalışmalar yapacak. Orada 7 ile 10 gün kalacak. Yerçekimsiz ortamda deney yapma şansını Türk bilim camiası ilk defa yakalıyor. Bu deneyler için çağrıya çıkıldı, 40'ın üzerinde talep geldi. Daha önce yapılmamış deneyleri tercih ediyoruz. Milli Uzay Programını, Uzay Ajansı'nı bilmeyen yok gibi. Uzay farkındalığının daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.