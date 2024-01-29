Uzaydan canlı bağlandı soruları yanıtladı

Uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı'nda bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gezeravcı, "Uzayı tarif edebilirim ama yaşadığım gururu tarif etmek çok zor. Bizlere bu onur ve gururu yaşatan Türk milletine, iradesi ve kararlılığı ile buraya adım atan devletimize uzay kadar sonsuz müteşekkirim. Gelecek nesillerimizin hayallerini, gökyüzünün ötesine taşıyabilmiş olmaktan inanılmaz derecede mutluyum" şeklinde konuştu. Tarihi uzay misyonu öncesi ne tür eğitimlerden geçtiğini de tek tek anlatan Gezeravcı şöyle devam etti: "Alçak basınç çemberi ve santrifüj eğitimleri aldık. Bedensel yeteneklerimizi geliştirdik. Acil durum senaryolarına yönelik eğitimler aldık. Gerçekleştireceğimiz bilimsel deneylerin teorik ve sonrasında uygulamalı eğitimleri tamamladık. Dünyaya dönüş sürecinde karşılaşabileceğimiz, suya iniş sonrası acil durum senaryoları için hayatta kalma eğitimleri aldık. Türk bilim insanlarının çalışmalarına katkıda bulunmak için burada bazı çalışmalar yürütüyorum, veriler topluyorum." Gezeravcı, dün yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilmemiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştıran MESSAGE deneyine başladı.Öte yandan Ankara Üniversitesi'nde Kreiken Rasathanesi'nin bulunduğu yerleşkeye Alper Gezeravcı'nın ismi verildi.Uzaydaki beslenme rutininin dünyadakinden farksız olduğunu dile getirerek sözlerine devam eden Gezeravcı, "Nisan ayında ABD'ye gelir gelmez uzayda yiyeceğimiz gıda ve içecekleri seçtik. 70 civarında yemek ve 30 civarında içecek alternatifini gıda mühendisleri eşliğinde denedik. Gıda ve içecekler kargo olarak taşınmak üzere paketlendi" dedi.