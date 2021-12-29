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Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:48 Son Güncelleme: 29.12.2021 15:56

Üzerinde iki çalıntı cep telefonu bulunan şahıs tutuklandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Üzerinde iki çalıntı cep telefonu bulunan şahıs tutuklandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda yaptığı asayiş uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri ve kendini H.E. olarak tanıtan kişiye yapılan üst aramasında iki çalıntı cep telefonu bulundu. Cep telefonlarını çalan ve ismi F.E. olan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin üzerindeki 2 cep telefonunu sorması üzerine şüpheli tavrılar sergilemeye başlayan zanlı, cihazları Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki bir kargo şirketinden çaldığını itiraf etti.

Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin yapılan incelemede kimliğinin F.E. olduğu, "hırsızlık", "hükümlü tutuklunun kaçması", "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak" suçlarından arandığı, ayrıca 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan güvenlik kamerasına, şüphelinin kargo şirketinde tezgahta bir şeylerle uğraşırken iç tarafta bulunan iki cep telefonunu alarak cebine koyduğu görüntüler yansıdı.

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Üzerinde iki çalıntı cep telefonu bulunan şahıs tutuklandı
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