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Giriş Tarihi: 19.3.2022 17:02

Uzman çavuş Ali Aladağlı görevine başlayacak

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Uzman çavuş Ali Aladağlı görevine başlayacak

Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda, doktor Tahir Tarımer'i darbettiği iddiasıyla tedbiren görevinden uzaklaştırılan uzman çavuş Ali Aladağlı, görevine iade edildi.

Muğla'da iddiaya göre Uzman Çavuş Ali Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer (26) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Aladağlı'nın Tarımer'i darp ettiği iddia edildi. Tarımer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Tarımer, Aladağlı hakkında şikayetçi oldu. Apandisit teşhisi konulan Ali Aladağlı ise yapılan ameliyatın ardından servise alındı. Tarımer darp raporu alırken, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaşanan olay tepkilere neden oldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ardından yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi. Açıklamada, "14.03.2022 tarihinde saat 23:45 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine apandisit ağrısı şikayeti ile gelen Jandarma personeli Aladağlı ile acil serviste görevli doktor T.A. arasında, uygulanacak tedaviye ve tedavi evrakının verilip verilmeyeceğine ilişkin yaşanan tartışma sırasında şüpheli A.A.'nın müşteki T.T.'ye yönelik "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm deliller ile birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnad olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş A.A., Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Muğla Valiliği'nin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzman çavuş Ali Aladağlı hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada sonucunda Aladağalı'nın tedbiren görevden uzaklaştırılma kararı kaldırıldı. Aladağlı, hafta içinde mesaisine başlayacak.

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Uzman çavuş Ali Aladağlı görevine başlayacak
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