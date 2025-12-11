Uzman isim SABAH’a konuştu: “Sahte alkol körlük, ağır organ hasarı ve ölümle sonuçlanabilir”

Türkiye'de sahte alkolden zehirlenme vakalarında bir artış yaşanıyor. Yılbaşı öncesi sahte alkol riskine dikkat çeken alkol bağımlılığı ve alkol araştırmaları olan uzman psikolog İlkay Soykal SABAH'a konuştu. Soykal, alkol zehirlenmesinin kısa sürede yüksek miktarda etil alkol tüketilmesi sonucu kandaki alkol düzeyinin tehlikeli seviyelere yükselmesiyle ortaya çıktığını belirtti. Soykal, böyle bir durumda vücudun alınan fazla alkolü yeterince hızlı metabolize edemediği için merkezi sinir sisteminin baskılandığını, solunum, dolaşım ve bilinç işlevlerinin bozulduğunu söyledi. Sahte alkolden zehirlenmenin ciddi vakalarında kişinin solunum yavaşlaması, bilinç kaybı veya komaya girme gibi durumları olabildiğini ifade etti.

"KÖRLÜK, AĞIR ORGAN HASARI VE ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"

Soykal, sözlerine şöyle devam etti: "Sahte alkol ise yasal üretim süreçlerinden geçmeyen, çoğunlukla etil alkol yerine metanol içeren tehlikeli içkilerdir. Metanol vücutta toksik metabolitlere dönüşerek optik sinire ve diğer organlara ciddi zarar verebilir; bu durum körlük, ağır organ hasarı ve ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle sahte alkol alımı, sıradan alkol zehirlenmesine kıyasla çok daha yüksek risk taşır."

BUNLARI KONTROL EDİN

Sahte alkolü tanımaya yardımcı olabilecek bazı uyarıcı işaretler olduğunu vurgulayan Soykal, "Ürünün piyasa değerinin çok altında satılması, bandrol veya etiket üzerinde baskı hataları bulunması, kapağın açılmış izlenimi vermesi ya da içkinin kimyasal bir kokuya sahip olması önemli risk göstergeleri arasındadır. Bu nedenle özellikle güvenilir olmayan kaynaklardan alınan içkilerde dikkatli olunmalı ve alkol yalnızca yetkili ve kayıtlı satış yerlerinden temin edilmelidir" şeklinde konuştu.

112'Yİ ARAYIN ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Sahte alkoldeki metanolün etkilerinin genellikle 6–48 saat içinde ortaya çıktığını vurgulayan Soykal, "Bu gecikme, zehirlenmenin fark edilmesini güçleştirebilir. Metanol zehirlenmesinin erken ve ileri dönem belirtileri arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, karın bölgesinde şiddetli ağrı, görme bulanıklığı veya 'kar yağışı' hissi, bilinç bulanıklığı ve nefes darlığı yer alır. Bu belirtiler, metanolün oluşturduğu metabolik asidoz ve optik sinir hasarının tipik göstergeleridir. Bu belirtilerden herhangi birinin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden 112'nin aranması hayati önem taşır. Erken müdahale, kalıcı organ hasarını ve ölüm riskini belirgin ölçüde azaltır. Acil servise başvurulduğunda yapılan laboratuvar testleriyle kandaki metanol düzeyi, asidoz durumu ve diğer biyokimyasal bozukluklar saptanarak uygun tedavi planı oluşturulur. Tedavi; antidot uygulamaları, hemodiyaliz ve destekleyici bakım gibi yaşam kurtarıcı yöntemleri içerebilir." dedi.