Haberler Yaşam Haberleri Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ile öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.9.2022 11:44 Son Güncelleme: 27.9.2022 11:46

Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ile öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik başvuru ekranı açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk defa gerçekleştirilecek öğretmenlik kariyer basamakları sınavı için geri sayım başladı. basvuru.meb.gov.tr adresinden başlayan uzman öğretmenlik başvuruları sonrası adaylar tarihleri kaçırmamak için uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, başvuru şartları ne sorularına yanıt arıyor. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte, son tarih ile merak edilenler…

Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ile öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başvuru süreci Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde başladı. Sınavın ardından başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik unvanı elde edebilecek adaylar başvuru işlemlerini tamamlıyor. Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte, uzman öğretmenlik başvuru ekranı MEB ile başvuru şartları…

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Buna göre öğretmenlerin başvurularını en geç 3 Ekim tarihinde tamamlanması bekleniyor.

MEB BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022'de yapılacak.

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir.

Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir.

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Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ile öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman?
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