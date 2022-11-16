Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama MEB: Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak 2022?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.