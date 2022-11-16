Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama MEB: Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak 2022?

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden öğretmenler sınav yerlerini öğrenebiliyor. Uzman öğretmenlik sınavına az bir süre kala MEB tarafından sınav yerleri belli oldu. Öğretmenler de uzman öğretmenlik sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 zman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi 14 Kasım Pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav giriş yerleri de belli oldu.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İPTAL Mİ OLACAK?
Sosyal medyada yer alan sınav iptaline ilişkin iddiaların ardından MEB, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştu.