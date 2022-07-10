Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitimi ne zaman? MEB Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik Eğitimi takvimi 2022

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlerden gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 kişi eğitim programlarına katılmaya hak kazandı. Bu kapsamda; "Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitimi ne zaman?" sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte MEB Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik Eğitimi takvimi 2022.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlerden gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 kişi eğitim programlarına katılmaya hak kazandı. Sonuçlar MEBBİS'ten şifre ile giriş yapılarak öğreniliyor.
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ NE ZAMAN?
Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak https://www.oba.gov.tr (Öğretmen Bilişim Ağı) adresi üzerinden uzman öğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-5 Eylül 2022; başöğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitimlere katılabilecek.
Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenler, MEBBİS üzerinden başvuru yaparak mesleki gelişim çalışmalarına ait belgelerini 7 Temmuz-3 Ekim 2022 tarihleri arasında görev yaptıkları okul/kurum aracılığı ile MEBBİS'e yükleyecek.
Resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin, MEBBİS'te kayıtlı mesleki gelişim çalışmalarına ait bilgileri doğrudan ilgili ekrana yansıtıldı. Böylece yüzde 91'e yakın öğretmenin mesleki gelişim çalışmaları tamamlandı. MEBBİS'teki verilerden en az iki mesleki gelişim çalışması bulunanlar, ayrıca belge yüklemeyecekler. MEBBİS'teki verilerde belgesi olmayan ya da belgesi eksik olan öğretmenler/uzman öğretmenler ise eksik olan belgelerini okul/kurum aracılığı ile yükleyecek.
Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmen/uzman öğretmenlerin 7 Temmuz- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında https://basvurular.meb.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile kaç adet belge yüklemeleri gerektiğini sorgulamaları ve başvuru yapmaları, daha sonra gerekli belgeler (mesleki gelişim çalışmaları ve yüksek lisans/doktora diplomaları vb.) ile kurumlarının bağlı bulunduğu il/ilçe özel öğretim değerlendirme komisyonuna başvurmaları gerekiyor. Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin ise mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri görev yaptıkları kurumlarca yürütülecek.
YAZILI SINAV KASIM AYINDA
Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de duyurulacak.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve Uzman Öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?
'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek.