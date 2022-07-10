Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitimi ne zaman? MEB Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik Eğitimi takvimi 2022

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenler, MEBBİS üzerinden başvuru yaparak mesleki gelişim çalışmalarına ait belgelerini 7 Temmuz-3 Ekim 2022 tarihleri arasında görev yaptıkları okul/kurum aracılığı ile MEBBİS'e yükleyecek.

Resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin, MEBBİS'te kayıtlı mesleki gelişim çalışmalarına ait bilgileri doğrudan ilgili ekrana yansıtıldı. Böylece yüzde 91'e yakın öğretmenin mesleki gelişim çalışmaları tamamlandı. MEBBİS'teki verilerden en az iki mesleki gelişim çalışması bulunanlar, ayrıca belge yüklemeyecekler. MEBBİS'teki verilerde belgesi olmayan ya da belgesi eksik olan öğretmenler/uzman öğretmenler ise eksik olan belgelerini okul/kurum aracılığı ile yükleyecek.

Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmen/uzman öğretmenlerin 7 Temmuz- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında https://basvurular.meb.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile kaç adet belge yüklemeleri gerektiğini sorgulamaları ve başvuru yapmaları, daha sonra gerekli belgeler (mesleki gelişim çalışmaları ve yüksek lisans/doktora diplomaları vb.) ile kurumlarının bağlı bulunduğu il/ilçe özel öğretim değerlendirme komisyonuna başvurmaları gerekiyor. Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin ise mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri görev yaptıkları kurumlarca yürütülecek.