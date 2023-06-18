Uzmanlardan kurban kesimi öncesi kene uyarısı

Kene türünün yaşam alanları ile uyumlu olan Doğu Karadeniz Bölgesinde, özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda artan nüfus Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının sayısını artırdı. KKKA kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanıyor. Hayvanların ve hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da insanlara bulaşabilen hastalık ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.





Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bitki örtüsü ile yaşam alanları uyumlu olan kene, özellikle yaz aylarında bölgede kırsalda artan nüfusla doğru orantılı olarak KKKA vaka sayılarında artışa neden oluyor. Bölgede, Gümüşhane'de son 2 ayda 20 vaka görülürken, testi pozitif çıkan 9 kişi Trabzon KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Kırsal arazide, ormanlık ve yeşil alanlarda sıkça görülen, tutunduğu hayvanlar yoluyla da insana geçebilen kenelere karşı Kurban Bayramı öncesi uzmanlar tedbirli olunması ve kişisel korunma önlemlerinin alınmasına dikkat çekiyor.





'HAYVANLARDAKİ KENELER ÇIPLAK ELLE ÇIKARILMAMALI'

KTÜ Farabi Hastanesi'nde KKKA hastalarını tedavi eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, mevsimsel hava şartları nedeniyle kene ısırığı vakalarının geçen yıla göre bu yıl geç görülmeye başladığını belirterek, "Geçen sene bu aylarda daha fazla vaka vardı. Bu yıl havanın biraz soğuk gitmesinden kaynaklanıyordur ama önümüzde Kurban Bayramı var ve hayvan transferleri olacak.





Hayvan transferleriyle birlikte kene transferleri de vardır. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Hayvanlardaki keneleri temizlerken keneleri çıplak elle tutup çıkarmamak, keneleri patlatmamak, düzgün bir şekilde yapmak gerek. İnternetten bunun yöntemini izleyerek de çıkartabilirler. Kurban keserken o stresli anda, hayvanda kene varsa temas sonucu keneler insan vücuduna geçebilir. Kurbanlık hayvanın kesim öncesinde yıkanıp temizlenip, kenelerden dikkatli şekilde uzaklaştırıldıktan sonra kesim yapılmasını öneriyoruz" diye konuştu.





'VÜCUTTA KENE GÖRMELERİ HALİNDE SAĞLIK KURULUŞUNA GİTSİNLER'

Kişisel korunma yöntemlerinin önemine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. KKKA virüsü taşıyan kenelerin olduğu yerlerde yaşayanlara eğitim çalışmaları yapılmıştı. Pantolonunu çoraplarının içine koyulması, açık giyilmemesi gibi şeyler var ama özellikle hayvancılıkla uğraşanlar hayvanların kenelerini çıplak elle temizlemesinler. Kendi üzerinde kene gördükleri zaman en yakın sağlık kuruluşuna gidip keneyi çıkartmaları gerekiyor" dedi.