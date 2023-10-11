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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Uzun yaşamın sırrı çözüldü

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Uzun yaşamın sırrı çözüldü
Bilim dünyası uzun yaşamın sırrını bulmak için çalışmalarını sürdürürken basit bir kan testiyle kişinin 100 yaşına ulaşabilme şansının tahmin edilebileceği ortaya çıktı. Independent'te yer alan habere göre, bir grup bilim insanı 1985 ile 1996 arasında klinik testlere tabi tutulan ve 2020'ye kadar takip edilen 44 bin 500'den fazla İsveçlinin kan moleküllerine ilişkin verileri değerlendirdi. Araştırmacılar 100 yaşına ulaşan ve onlardan daha genç olanların verileriyle karşılaştırdı. Araştırmaya göre, total kolesterol ve demir seviyesi yüksek olanların, düşük olanlara kıyasla 100 yaşını aşma ihtimali daha yüksek. Ayrıca, 100 yaşını aşmış kişiler 60'lı yaşlardan itibaren daha düşük glikoz, kreatinin ve ürik asit seviyelerine sahip olma eğiliminde.

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Uzun yaşamın sırrı çözüldü
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