Vahit Kirişçi: 462 kişilik Orman Özel Harekat ekibi kuruldu

"SON YANGINDAN SONRA HAVA VE KARA GÜCÜMÜZÜ MODERNİZE EDİP GÜÇLENDİRİYORUZ"

Bakan Kirişci, "İhracatımızın 2023 yılında 2 milyar dolara ulaşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. ORKÖY çalışmaları çerçevesinde 2002'de 96 milyon TL'lik destek ve hibe sağladığımız orman köylümüze, 2021 yılında 354 milyon TL katkı sunduk. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji izleyeceğimizin altını çizmek istiyorum. Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz. 39 olan helikopter sayımızı 55'e, Uçak sayımızı 3'ten 20'ye, İHA sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA hazırda beklemektedir. Yani hava gücü olarak hazırlıklarımız tamdır. Yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini de önemli ölçüde artırdık. Orman teşkilatı başta olmak üzere, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımıza yangınlara karşı eğitim verdik. Bu eğitimlere 21 bin teşkilat mensubumuzun yanı sıra 20 bin askeri personel ve 100 bin gönüllü vatandaşımız katıldı. Yeni katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis ve bin 500 orman muhafaza memuru ile ekiplerimizi daha da güçlendiriyoruz" dedi.