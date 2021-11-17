Haberler Yaşam Haberleri Vahşet sosyal medyada ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 18.11.2021

Vahşet sosyal medyada ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Vahşet sosyal medyada ortaya çıktı

İstanbul’da 20 yaşındaki Çağrı Ekici, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Vahşet, Ekici’nin sosyal medyadan paylaştığı intihar ve vasiyet notunu gören arkadaşlarının polise haber vermesiyle ortaya çıktı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ile babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Ardından yatağına gidip zehir içerek yaşamına son verdi. Vahşetten önce Instagram hesabından intihar mektubu niteliğinde bir word dosyası paylaşan Ekici'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giden polis, 3 cansız bedenle karşılaştı. Ekici'nin ölmeden önce Instagram hesabının profil bölümüne eklediği linke tıklandığında bir word dosyasına ulaşıldı.

"Her güzel şey gibi kötü şeyin de bir sonu var. Zaten sonunda herkes bir şekilde ölümü tadacak ve ne olduğunu son anlarında da olsa bilecek. Biz bu evrenin kendini inceleyebildiği minik parçalarıyız, bireysel olarak herhangi bir önemimiz olduğunu düşünmek ahmaklık olur" diye yazan Ekici, geride kalan kişisel eşyalarını tek tek yazarak kimin almasını istediğini de belirtti. Gümüş yüzüğüyle gömülmek istediğini vasiyet eden Ekici, "Arkadaşlarım, eskiz defterlerimin aranızda paylaşılmasını isterim. Bahsetmediğim her şey arkadaş ve bahsi geçen ailem arasında paylaşılsın. Özkan, PS4'ümü alsın. Laptopumu Kerem'e, masaüstümü Tuna'ya, motorumu Gürhan'a, kırmızı yüzüğümü ve lacivert-siyah Harley yazan şapkamı Lal'e, kırmızı gömleğimi Lara'ya, mavili siyahlı peluş montumu Çağatay'a bırakmak istiyorum. organlarımın bağışlanmasını istiyorum" diye yazdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu!
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Dünya Kupası yolunda grubun kaderini değiştiren maç! Ronaldo'nun verilmeyen golü sonrası...
SON DAKİKA canlı altın fiyatları: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? (17 Kasım)
Barcelona'dan Lionel Messi ve Andres Iniesta'ya yeşil ışık! Geri dönüş mesajı...
SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi! SSK-BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika: Avrupa devleri Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geliyor! Diego Simeone ve Antonio Conte...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Ceza ve Tevkifevleri duyurdu! CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Vahşet sosyal medyada ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA