Vahşet sosyal medyada ortaya çıktı

İstanbul’da 20 yaşındaki Çağrı Ekici, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Vahşet, Ekici’nin sosyal medyadan paylaştığı intihar ve vasiyet notunu gören arkadaşlarının polise haber vermesiyle ortaya çıktı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesiHalkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ile babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Ardından yatağına gidip zehir içerek yaşamına son verdi. Vahşetten önce Instagram hesabından intihar mektubu niteliğinde bir word dosyası paylaşan Ekici'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giden polis, 3 cansız bedenle karşılaştı. Ekici'nin ölmeden önce Instagram hesabının profil bölümüne eklediği linke tıklandığında bir word dosyasına ulaşıldı.
"Her güzel şey gibi kötü şeyin de bir sonu var. Zaten sonunda herkes bir şekilde ölümü tadacak ve ne olduğunu son anlarında da olsa bilecek. Biz bu evrenin kendini inceleyebildiği minik parçalarıyız, bireysel olarak herhangi bir önemimiz olduğunu düşünmek ahmaklık olur" diye yazan Ekici, geride kalan kişisel eşyalarını tek tek yazarak kimin almasını istediğini de belirtti. Gümüş yüzüğüyle gömülmek istediğini vasiyet eden Ekici, "Arkadaşlarım, eskiz defterlerimin aranızda paylaşılmasını isterim. Bahsetmediğim her şey arkadaş ve bahsi geçen ailem arasında paylaşılsın. Özkan, PS4'ümü alsın. Laptopumu Kerem'e, masaüstümü Tuna'ya, motorumu Gürhan'a, kırmızı yüzüğümü ve lacivert-siyah Harley yazan şapkamı Lal'e, kırmızı gömleğimi Lara'ya, mavili siyahlı peluş montumu Çağatay'a bırakmak istiyorum. organlarımın bağışlanmasını istiyorum" diye yazdı.