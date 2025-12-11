Haberler Yaşam Haberleri Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague heyecanında 15. Hafta!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:23

Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague heyecanında 15. Hafta!

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya deplasmanına çıkıyor. Rakip, zorlu İspanyol ekibi Valencia Basket. EuroLeague’de her galibiyetin altın değerinde olduğu bu haftada, taraftarlar Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arıyor.

Anadolu Efes, EuroLeague'de normal sezonun kritik dönemecine girerken zorlu deplasman serilerine devam ediyor. Temsilcimiz için Valencia deplasmanı, sadece bir maç değil, aynı zamanda doğrudan rakiplerle yapılan bir sıralama mücadelesi anlamına geliyor. İşte, Valencia Basket - Anadolu Efes maçı hakkında merak edilenler:

VALENCIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in heyecan dolu haftasında oynanacak olan Valencia - Anadolu Efes karşılaşmasının tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu:

Valencia - Anadolu Efes maçı, İspanya'nın Valencia kentinde oynanacak ve Türkiye saati ile bu akşam 22.30'da başlayacak.

VALENCIA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Roig Arena'daki Anadolu Efes karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU 2025-26

