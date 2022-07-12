Vali Ayhan, Süleyman Şah Türbesini ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş Suriye'nin Eşme köyüne gitti. Burada Süleyman Şah Türbesi ve 3. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret eden Vali Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Süleyman Şah'ın sandukası başında dua etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi "Ecdadın emanetleri emin ellerde, şanlı bayrağımızın gölgesinde, hamdolsun! Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ettim. Mübarek türbenin yılmaz bekçileri, kahraman askerimizle bayramlaştım." ifadelerini kullandı.

Süleyman Şah Türbesi, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden, 22 Şubat 2015'te Şah Fırat Operasyonu kapsamında Türkiye sınırındaki Suriye'nin Eşme köyüne getirilmişti.