Vali Davut Gül verilerle açıkladı: İstanbul, en güvenli şehirlerden

İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kentte trafik denetimlerinin yüzde 21 arttığını ve can kayıplarının yüzde 26 düştüğünü bildirdi.

Vali Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı.

Kente dair istatistikleri paylaşan Vali Davut Gül, "İstanbulumuz 16 milyona yakın nüfusa sahip. Bunun dışında hem yurtiçinden hem yurtdışından gelen milyonlarca misafirimiz var. Dolayısıyla şehrimiz dünyadaki 130 ülkeden daha kalabalık. Gece gündüz demeden suç ve suçlulara karşı kararlı bir mücadele yürütüyoruz" dedi. Davut Gül şöyle devam etti:

İstanbul'da suç işleme oranları dünyada benzer şehirlerin çok çok altında. İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri.

Nitekim, bu yılın ilk üç ayına baktığımızda 2024'ün aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde 10.7 azaldığını, (suç) aydınlatma oranının ise 99.1'e yükseldiğini görüyoruz. Bu noktadan sonra yani yüzde 99 başarıdan sonra 0.1'lik artış bile bizim için çok kıymetli.

Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suç ise yüzde 28.4 oranında azalmış durumda. Geçen yılın aynı dönemine göre kapkaçta yüzde 50, otodan hırsızlıkta yüzde 59, yankesicilikte yüzde 47, motosiklet hırsızlığında yüzde 50, evden hırsızlıkta yüzde 42, dolandırıcılıkta yüzde 13 oranında düşüş olduğunu görüyoruz.

KAZALARDA CAN KAYBI YÜZDE 26 DÜŞTÜ

Organize suçlarda bu yılın ilk üç ayında suç çetelerine karşı operasyon sayısının 2024'ün ilk üç ayına göre yüzde 49 arttığına dikkat çeken Vali Gül, aynı şekilde sahte ve kaçak alkol ile uyuşturucuya yönelik çalışmalarda da artış görüldüğünü ifade etti. Gül, trafikteki denetimlerin de geçen yıla göre yüzde 21 arttığını vurgulayarak can kaybının yüzde 26 düştüğünü belirtti ve yaşanan kazaların yüzde 50'den fazlasının da motosiklet türü araçların karıştığını aktardı. Gül, "2024 yılı Ramazan Bayramı'na göre araç denetimlerimiz yüzde 26 arttı, cezai işlem sayımız yüzde 16 düştü" dedi.